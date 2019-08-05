Даниил Медведев поднялся на девятое место в рейтинге ATP

ТАСС, 5 августа. Россиянин Даниил Медведев поднялся с десятого на девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации в понедельник.
В ночь на понедельник Медведев уступил австралийцу Нику Кирьосу в финале турнира в Вашингтоне со счетом 6:7 (6:8), 6:7 (4:7).
Наивысшую позицию в рейтинге среди российских теннисистов занимает Карен Хачанов, идущий на восьмом месте. Еще один россиянин Андрей Рублев опустился с 49-го на 70-е место.
Возглавляет рейтинг серб Новак Джокович (12415 очков), на втором месте идет испанец Рафаэль Надаль (7945), замыкает тройку швейцарец Роджер Федерер (7460).
Рейтинг АТР от 5 августа:
- 1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12415 очков;
- 2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 7945;
- 3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 7460;
- 4 (4). Доминик Тим (Австрия) - 4755;
- 5 (6). Стефанос Циципас (Греция) - 4045;
- 6 (7). Кэй Нисикори (Япония) - 4040;
- 7 (5). Александр Зверев (Германия) - 4005;
- 8 (8). Карен Хачанов (Россия) - 2890;
- 9 (10). Даниил Медведев (Россия) - 2745;
- 10 (11). Кевин Андерсон (ЮАР) - 2500...
- 70 (49). Андрей Рублев (Россия) - 996.