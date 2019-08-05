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ATP

Даниил Медведев поднялся на девятое место в рейтинге ATP

В ночь на понедельник россиянин уступил австралийцу Нику Кирьосу в финале турнира в Вашингтоне
Даниил Медведев AP Photo/Chuck Burton
Описание
Даниил Медведев
© AP Photo/Chuck Burton

ТАСС, 5 августа. Россиянин Даниил Медведев поднялся с десятого на девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации в понедельник.

В ночь на понедельник Медведев уступил австралийцу Нику Кирьосу в финале турнира в Вашингтоне со счетом 6:7 (6:8), 6:7 (4:7).

Наивысшую позицию в рейтинге среди российских теннисистов занимает Карен Хачанов, идущий на восьмом месте. Еще один россиянин Андрей Рублев опустился с 49-го на 70-е место.

Возглавляет рейтинг серб Новак Джокович (12415 очков), на втором месте идет испанец Рафаэль Надаль (7945), замыкает тройку швейцарец Роджер Федерер (7460).

Рейтинг АТР от 5 августа:

  • 1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12415 очков;
  • 2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 7945;
  • 3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 7460;
  • 4 (4). Доминик Тим (Австрия) - 4755;
  • 5 (6). Стефанос Циципас (Греция) - 4045;
  • 6 (7). Кэй Нисикори (Япония) - 4040;
  • 7 (5). Александр Зверев (Германия) - 4005;
  • 8 (8). Карен Хачанов (Россия) - 2890;
  • 9 (10). Даниил Медведев (Россия) - 2745;
  • 10 (11). Кевин Андерсон (ЮАР) - 2500...
  • 70 (49). Андрей Рублев (Россия) - 996.
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