Даниил Медведев поднялся на девятое место в рейтинге ATP

ТАСС, 5 августа. Россиянин Даниил Медведев поднялся с десятого на девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации в понедельник.

В ночь на понедельник Медведев уступил австралийцу Нику Кирьосу в финале турнира в Вашингтоне со счетом 6:7 (6:8), 6:7 (4:7).

Наивысшую позицию в рейтинге среди российских теннисистов занимает Карен Хачанов, идущий на восьмом месте. Еще один россиянин Андрей Рублев опустился с 49-го на 70-е место.

Возглавляет рейтинг серб Новак Джокович (12415 очков), на втором месте идет испанец Рафаэль Надаль (7945), замыкает тройку швейцарец Роджер Федерер (7460).

Рейтинг АТР от 5 августа: