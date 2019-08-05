Футболист "Тоттенхэма" Алли пропустит начало сезона из-за травмы

ТАСС, 5 августа. Полузащитник английского футбольного клуба "Тоттенхэм" Деле Алли пропустит начало сезона из-за повреждения. Об этом сообщил главный тренер команды Маурисио Почеттино, чьи слова приводит "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Guardian.

Алли в воскресенье не принял участия в товарищеском матче против итальянского "Интера" (1:1, по пенальти - 3:4).

"Я не думаю, что Деле поможет нам на старте сезона, - сказал Почеттино. - Мы обеспокоены, ему всего лишь 23 года, а за последние несколько лет у него было несколько травм подколенного сухожилия. Ему нужно обратить внимание на то, что происходит с его организмом, но мы здесь, чтобы помочь ему. Мы надеемся, что он будет готов через несколько недель".

Алли выступает за "Тоттенхэм" с 2015 года, в прошлом сезоне команда дошла до финала Лиги чемпионов, где уступила английскому "Ливерпулю" (0:2). Новый сезон "Тоттенхэм" начнет 10 августа, в первом туре чемпионата Англии клуб сыграет с "Астон Виллой".