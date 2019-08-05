Немец Штилер рассудит "Краснодар" и "Порту" в матче квалификации Лиги чемпионов

ТАСС, 5 августа. Немецкая бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером обслужит первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между российским "Краснодаром" и португальским "Порту". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Ассистентами главного судьи будут Кристиан Гиттельманн и Рафаэль Фолтин, резервным арбитром - Кристиан Дингерт.

Матч "Краснодар" - "Порту" пройдет в Краснодаре 7 августа. Ответная встреча состоится в Порту 13 августа. "Краснодар" впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов.