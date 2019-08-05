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Лига Европы

Боснийская бригада арбитров назначена на матч Лиги Европы между "Спартаком" и "Туном"

Главным арбитром встречи будет Ирфан Пельто

ТАСС, 5 августа. Бригада арбитров из Боснии и Герцеговины назначена на первый матч третьего отборочного раунда Лиги Европы между российским "Спартаком" и швейцарским "Туном". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Главным арбитром матча будет Ирфан Пельто, его помощниками назначены Сенад Ибрисимбегович и Давор Бельжо. Резервный рефери - Адмир Шехович.

Первый матч третьего квалификационного раунда между "Спартаком" и "Туном" пройдет 8 августа в Туне. Ответная игра пройдет 15 августа на стадионе "Открытие-Арена" в Москве.

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