Боснийская бригада арбитров назначена на матч Лиги Европы между "Спартаком" и "Туном"

ТАСС, 5 августа. Бригада арбитров из Боснии и Герцеговины назначена на первый матч третьего отборочного раунда Лиги Европы между российским "Спартаком" и швейцарским "Туном". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Главным арбитром матча будет Ирфан Пельто, его помощниками назначены Сенад Ибрисимбегович и Давор Бельжо. Резервный рефери - Адмир Шехович.

Первый матч третьего квалификационного раунда между "Спартаком" и "Туном" пройдет 8 августа в Туне. Ответная игра пройдет 15 августа на стадионе "Открытие-Арена" в Москве.