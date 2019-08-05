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Лига чемпионов

"Краснодар" может сыграть в плей-офф ЛЧ с победителем пары "Истанбул" - "Олимпиакос"

Первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов пройдут 20 и 21 августа
Описание
© EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI

ТАСС, 5 августа. Российский "Краснодар" может сыграть с победителем матча между турецким футбольным клубом "Истанбул Башакшехир" и греческим "Олимпиакосом" в раунде плей-офф Лиги чемпионов в случае победы в третьем квалификационном раунде турнира. Жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов прошла в понедельник в швейцарском Ньоне.

"Краснодар" проведет два матча в третьем квалификационном раунде против португальского "Порту". Первая встреча состоится 7 августа в Краснодаре, ответная - 13 августа в Порту.

Первые матчи раунда плей-офф пройдут 20 и 21 августа, ответные встречи состоятся 27 и 28 августа. Победители противостояний пройдут в основной турнир Лиги чемпионов. Жеребьевка группового этапа турнира пройдет в Монако 29 августа.

Действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является английский "Ливерпуль".

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