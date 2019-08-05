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Летние олимпийские виды спорта

Стояновский назвал ЧЕ по пляжному волейболу особенным, поскольку он проводится в Москве

Турнир завершится 11 августа

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Россиянин Олег Стояновский рассказал, что чемпионат Европы по пляжному волейболу является особенным, так как он будет проводиться в Москве. Об этом он рассказал журналистам.

Чемпионат Европы пройдет в столице с 5 по 11 августа на специально построенной площадке в "Лужниках" на берегу Москвы-реки. Стояновский выступает в паре с Вячеславом Красильниковым - оба в начале июля стали чемпионами мира.

"Для меня домашний турнир - особенный. Не раз брали медали в родных стенах, надеюсь, это удастся сделать снова. Уже в качестве чемпионов мира", - сказал Стояновский.

"Настроение у нас чудесное, так как мы играем дома. Надеюсь, придет много зрителей - мы заряжаемся от них энергией", - подчеркнул Красильников.

Чемпионаты Европы по пляжному волейболу проводятся с 1993 года. В 2005 году соревнования проходили в Москве, в 2009 году - в Сочи. В 2018 году турнир принимали Нидерланды.

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