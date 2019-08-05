Власти города не рассматривают вопрос отставки тренера ФК "Нижний Новгород" Черышева

ТАСС, 5 августа. Вопрос об отставке главного тренера футбольного клуба "Нижний Новгород" Дмитрия Черышева в настоящее время не рассматривается. Об этом сообщил ТАСС в понедельник заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов.

Ранее в понедельник портал Championat сообщил, что Черышев может быть уволен с поста главного тренера в связи с неудачным стартом "Нижнего Новгорода" в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) - после шести туров клуб занимает 17-е место в турнирной таблице. По данным "Матч ТВ", решение о расторжении контракта с Черышевым может быть принято по итогам следующих трех матчей.

"В настоящее время вопрос о расторжении контракта с Дмитрием Черышевым не рассматривается", - отметил собеседник агентства.

Дмитрий Черышев является отцом Дениса Черышева, полузащитника сборной России и испанской "Валенсии". Свою футбольную карьеру начал в дзержинском "Химике" в 1987 году. С 1990 по 1992 год Черышев играл за нижегородский "Локомотив". Также он выступал за московское "Динамо", в составе которого стал обладателем Кубка России, и испанские клубы "Спортинг", "Бургос", "Аранхуэс".

Тренерскую карьеру Черышев - старший начал в "Аранхуэсе", где в 2003 году был играющим тренером. С 2006 по 2010 год россиянин тренировал детскую команду мадридского "Реала", в 2015-2016 годах был одним из тренеров в штабе испанской "Севильи". Также Черышев возглавлял нижегородскую "Волгу", молодежную команду санкт-петербургского "Зенита", павлодарский "Иртыш" (Казахстан), саранскую "Мордовию". В июле 2018 года он был назначен главным тренером "Нижнего Новгорода".