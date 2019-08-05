Юниорская сборная России по хоккею обыграла команду США в Кубке Глинки/Гретцки

ТАСС, 5 августа. Юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) обыграла команду США со счетом 6:2 в первом матче Кубка Глинки/Гретцки. Матч проходил в словацком Пьештяни.

В составе российской команды шайбы забросили Александр Пашин (23 и 28-я минуты), Павел Тютнев (31), Богдан Тринеев (32), Никита Буруянов (57) и Данил Гущин (60). В составе сборной США отличились Джейк Ратцлафф (3) и Блейк Бионди (10). Вратарь сборной России Ярослав Аскаров отразил 28 бросков. Лучшим игроком матча в составе россиян был признан Пашин, у американцев - Ратцлафф.

Другой матч группы В между командами Словакии и Швеции пройдет в понедельник позднее. В следующем туре россияне встретятся с шведами, а словаки сыграют против американцев. Обе встречи пройдут 6 августа.

В группе А канадцы разгромили команду Финляндии (6:0), игра сборных Чехии и Швейцарии пройдет в понедельник позднее. По итогам группового раунда определятся две лучшие сборные, которые сыграют в полуфиналах, а остальные встретятся в утешительном турнире. Кубок Глинки/Гретцки завершится 10 августа.

Кубок Глинки/Гретцки - традиционный летний турнир, в котором принимают участие юниорские сборные. С 2007 по 2017 год он носил название "Мемориал Ивана Глинки" в честь прославленного чехословацкого хоккеиста. Победителем первого турнира в японских Саппоро и Йокогаме в 1991 году стала сборная СССР.

Всего за время участия сборные СССР и России трижды выигрывали золотые медали (в последний раз в 1995 году), четыре раза - серебряные и девять раз - бронзовые. 22 раза золотые медали завоевывала сборная Канады. По разу победителями турнира становились команды Швеции, США и Чехии. Действующими обладателями трофея являются канадцы, сборная России в прошлом году завоевала бронзовые медали.