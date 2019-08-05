Горячкина и Артемьев примут участие в Суперфинале чемпионата России по шахматам

ТАСС, 5 августа. Шахматисты Александра Горячкина и Владислав Артемьев примут участие в Суперфинале женского и мужского чемпионатов России, которые пройдут в Удмуртской Республике. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Российской шахматной федерации (РШФ).

Всего в турнире примут участие по 12 мужчин и женщин. Полный состав участников женского турнира выглядит следующим образом: Александра Горячкина, Александра Костенюк, Валентина Гунина, Алина Кашлинская, Ольга Гиря, Наталья Погонина, Анастасия Боднарук, Полина Шувалова, Елена Томилова, Дарья Чарочкина, Маргарита Потапова и Зарина Шафигуллина. В мужском соревновании примут участие Владислав Артемьев, Никита Витюгов, Максим Матлаков, Евгений Томашевский, Дмитрий Яковенко, Эрнесто Инаркиев, Владимир Федосеев, Кирилл Алексеенко, Александр Мотылев, Алексей Дреев, Алексей Сарана и Александр Предке.

Призовой фонд турнира составит 10 млн рублей, гарантированный приз для женщин равен 3,5 млн рублей, для мужчин - 6,5 млн рублей. Также победители получат автомобили Renault Arkana.

Турнир пройдет в Воткинске и Ижевске с 9 по 23 августа.