Тренер сборной России по кикбоксингу назвал гибель спортсменок несчастным случаем

В воскресенье в районе бухты Омега на территории яхт-клуба "Юг" в штормовую погоду при купании в необорудованном месте утонули лидеры сборной России по кикбоксингу - вице-чемпионка мира Элина Гисмеева и чемпионка мира Фатима Жагупова.

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 августа. /ТАСС/. Гибель спортсменок сборной России по кикбоксингу Элины Гисмеевой и Фатимы Жагуповой, произошедшая в воскресенье вечером в одной из бухт в Севастополе, является несчастным случаем. Об этом сообщил ТАСС в понедельник старший тренер сборной России в дисциплине К-1 Расул Далгатов.

"Девушки пошли к пирсу, хотя там было написано, что купаться запрещено, штормовое предупреждение. Постояльцы кафе, что неподалеку, видели, что одна разделась и нырнула, вторая сидела на пирсе с телефоном. Элина плавала хорошо, но когда ее волной накрыло, вторая нырнула спасать, хотя она воды боялась и особенно никогда и не плавала. Несчастный случай, так и сказала полиция", - сказал Далгатов.

Старший тренер сборной России рассказал ТАСС, что трагедия произошла спустя сутки после окончания сборов. Спортсмены успели попрощаться, и каждый дожидался своего отъезда. Погибшие спортсменки, которые были подругами, должны были уехать 5 августа. Обстоятельства произошедшего увидели постояльцы кафе, расположенного недалеко от пирса, и вызвали МЧС и полицию.

"Нареканий к яхт-клубу, на территории которого проходили сборы, у нас нет", - пояснил Далгатов. Сборная России, по его словам, понесла большие потери. "Но ведь дело даже не в сборной России - девчонок жалко, они были замечательные", - добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что следователи проверят действия ответственных за безопасность сотрудников яхт-клуба в Севастополе и дадут оценку ответственным за вопросы безопасности на территории базы. ГУ МЧС по Севастополю предупреждало о неблагоприятных погодных условиях 4 августа в связи с ливнями и усилением ветра до 20 м/с.