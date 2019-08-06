Россиянки Фролова и Ганенко одержали первую победу на ЧЕ по пляжному волейболу

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Российские спортсменки Анастасия Фролова и Александра Ганенко одержали победу в первом матче группы B на чемпионате Европы по пляжному волейболу. Турнир проходит в Москве на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники".

Россиянки обыграли Тару Лахти и Анниину Парккинен из Финляндии со счетом 21:11, 13:21, 15:6. В другом матче группы швейцарки Йоана Хайдрих и Аноук Верж-Депре оказались сильнее Лауры Людвиг и Маргареты Козух из Германии.

На групповом этапе сыграют по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители отборочных групп продолжат выступление на стадии 1/8 финала, командам, занявшим вторые и третьи места, для попадания в плей-офф придется играть стыковые матчи. Россию в женской части соревнований также представят Екатерина Бирлова и Евгения Уколова (группа D), Анастасия Фролова и Александра Ганенко (группа B), Дарья Рудых и Ксения Дабижа (группа F), Надежда Макрогузова и Светлана Холомина (группа H).

Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа. Турнир проводится с 1993 года. В 2005 году соревнования проходили в Москве, в 2009 году - в Сочи. В 2018 году турнир принимали Нидерланды.