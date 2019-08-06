Все билеты на матч квалификации ЛЧ "Краснодар" - "Порту" проданы

ТАСС, 6 августа. Все билеты на встречу третьего квалификационного раунда между российским "Краснодаром" и португальским "Порту" проданы. Об этом сообщает пресс-служба "Краснодара".

Матч пройдет в среду в Краснодаре, начало - 20:00 мск. Отмечается, что в общей сложности было продано 35074 билета при вместимости стадиона в 35179 зрителей. Для российской команды эта игра станет первой в Лиге чемпионов.

Ответный матч пройдет 13 августа в Порту. Победитель данного противостояния в раунде плей-офф Лиги чемпионов встретится с турецким "Истанбулом" или греческим "Олимпиакосом".