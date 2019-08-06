Россия выиграла золото на чемпионате Европы по высшему пилотажу

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Российская сборная завоевала первую золотую медаль на чемпионате Европы по высшему пилотажу, который проходит в Польше. Об этом говорится в сообщении "Федерации самолетного спорта города Москвы", поступившем в ТАСС во вторник.

"Объявлены первые результаты чемпионата Европы по высшему пилотажу в классе Advanced. Золотую медаль получил член российской сборной Дмитрий Самохвалов, выступающий на спортивном самолете Су-31М", - говорится в сообщении.

В соревнованиях принимают участие 46 спортсменов из восьми стран. Упражнения делятся на обязательные и так называемые темные. Во втором случае о комплексе фигур, которые предстоит выполнить, спортсмены узнают перед выступлением. Как уточняется в релизе, Самохвалов заработал золото в "темном" этапе.

Кроме России в чемпионате принимают участие Франция, Германия, Польша, Румыния, Финляндия, Литва, Украина. Россияне выступают на самолетах Су-31М, Extra 300 и Extra 330.

Самохвалов - мастер спорта международного класса, абсолютный чемпион России в классе Advanced, абсолютный чемпион Европы в классе Advanced 2017 года.

Чемпионат по высшему пилотажу проходит в польском городе Торунь и завершится 10 августа.