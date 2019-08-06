Ари: "Краснодар" готов показать свой футбол в Лиге чемпионов

КРАСНОДАР, 6 августа. /ТАСС/. Футболисты "Краснодара" понимают важность игр Лиги чемпионов, команда готова показать свою игру в главном еврокубке. Об этом во вторник журналистам заявил нападающий "Краснодара" Ари.

Матч "Краснодар" - "Порту" пройдет в среду в Краснодаре (начало - 20:00 мск). Для российской команды эта игра станет дебютной в Лиге чемпионов.

"Знаю, что "Порту" - очень сильная команда, все будет зависеть от нас. У нас есть возможность первый матч сыграть дома, нас будут поддерживать болельщики, нам важно достигнуть хорошего результата уже в первом матче. "Порту" - это команда, которая постоянно играет в Лиге чемпионов, тренер нам подсказывает, что делать на поле. Для меня всегда важно быть на поле и помогать своей команде. Не знаю еще состав на матч, но я готов, я в распоряжении тренера", - заявил Ари.

"Я знаю, что все будут готовы, все знают наш стиль игры, мы готовы показать то, к чему мы готовились", - добавил он.

"Я очень счастлив, что снова могу сыграть в Лиге чемпионов. Я рад, что являюсь частью этой команды, я всегда пытаюсь сказать партнерам, что Лига чемпионов - это очень важное и большое соревнование. Нужно показать свой футбол, это возможность показать что-то большее в своей карьере. Многие футболисты мечтают играть в этом турнире, все партнеры сконцентрированы на матче, думаю, мы сможем показать хороший футбол, мы все готовы, это самое главное", - заключил игрок.

Ответный матч пройдет 13 августа в Порту. Победитель данного противостояния в раунде плей-офф Лиги чемпионов встретится с турецким "Истанбулом" или греческим "Олимпиакосом".