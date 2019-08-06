Роман Ротенберг: программа подготовки хоккеистов вскоре будет работать по всей России

СОЧИ, 6 августа. /ТАСС/. Единая программа подготовки хоккеистов вскоре будет работать по всей стране. Об этом ТАСС заявил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг, комментируя презентацию новой программы подготовки хоккеистов в Сочи.

"ФХР разработала единую программу подготовки для хоккеистов, вскоре будут представлены все разделы для всех возрастов, - отметил он. - Программа принята Министерством спорта РФ в качестве единого стандарта подготовки и вскоре будет работать по всей стране. Наша программа - это не просто конспекты для тренировок, а целая философия российского хоккея, созданная на основе методик наших великих тренеров, а также ведущих хоккейных стран и с учетом всех современных тенденций. Ей будут пользоваться тренеры, родители, программа учла все наши научные разработки и призвана не просто воспитать спортсмена, а сделать из ребенка личность и достойного гражданина нашей родины".

"Наши юниорские сборные уже занимаются по этой программе, первые результаты видны - в 2019 году наша команда до 18 лет впервые за 10 лет вышла в финал чемпионата мира, где только в овертайме уступила хозяевам - шведам, - добавил он. - Национальная программа подготовки хоккеистов фундаментально направлена на подготовку к Олимпиаде-2022. С учетом зимних Игр мы формируем сборные, готовим резерв".

Программа будет включать раздел по следж-хоккею

Президент РФ Владимир Путин 6 августа в Сочи посетил семинар для игроков и тренеров юношеских региональных хоккейных команд, который прошел в образовательном центре "Сириус". Ротенберг отметил, что такие семинары проводятся в рамках национальной программы подготовки хоккеистов "Красная машина", реализуемой Федерацией хоккея России. Он подчеркнул, что на данный момент ФХР завершает разработку национальной программы и приступает к ее практическому внедрению.

"Программа подготовки хоккеистов "Красная машина" - ключевой элемент реализации государственной политики в сфере спорта, основа стратегии ФХР по подготовке к Олимпийским играм 2022 года, а также главный фактор обеспечения динамичного развития хоккея в России, - сказал он. - Кроме того, понимая важность привлечения к хоккею людей с ограниченными физическими возможностями и поддерживая программу создания доступной среды, а также учитывая растущую популярность, ФХР включила в Национальную программу подготовки хоккеистов "Красная машина" полновесный раздел подготовки по следж-хоккею. Материалы данного раздела будут представлены и в мобильном приложении "Красная машина - тренер", которое поможет более эффективно и системно готовить хоккеистов. Вся информация о программе подготовки, командах, школах, соревнованиях будет размещаться в разделе "следж-хоккей" на портале "Красная машина", печатные издания материалов программы также будут доступны тренерам и методистам для полноценной работы".

С момента создания образовательного центра "Сириус" в 2015 году в течение каждой спортивной смены ежемесячно проводятся образовательные мероприятия по повышению квалификации и методического мастерства тренеров, сопровождающих приглашенные команды, методической основой которых является Национальная программа подготовки хоккеистов.

ФХР презентовала национальную программу подготовки хоккеистов под названием "Красная машина" в августе 2018 года, она была утверждена решением правительства в октябре того же года. При составлении программы был учтен опыт развития отечественного хоккея и наработки ведущих хоккейных стран - Финляндии, Канады, Швеции, США и других. Окончательная программа будет состоять из семи разделов, охватывающих возрастные категории от 5 до 18 лет.

В рамках программы по отбору лучших игроков среди юниоров ФХР в начале 2019 года объявила о создании Российской хоккейной лиги - нового турнира для юниоров. В ближайшее время будет сформирована программа, определено количество команд, которые в ней будут участвовать.