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Сборные по хоккею

Роман Ротенберг: программа подготовки хоккеистов вскоре будет работать по всей России

Первый вице-президент ФХР отметил, что программа призвана не просто воспитать спортсмена, а сделать из ребенка личность и достойного гражданина России
Руководитель центра одаренных детей "Сириус" Елена Шмелева, президент РФ Владимир Путин, главный консультант главного тренера национальной мужской сборной команды России по хоккею Владимир Юрзинов, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Руководитель центра одаренных детей "Сириус" Елена Шмелева, президент РФ Владимир Путин, главный консультант главного тренера национальной мужской сборной команды России по хоккею Владимир Юрзинов, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

СОЧИ, 6 августа. /ТАСС/. Единая программа подготовки хоккеистов вскоре будет работать по всей стране. Об этом ТАСС заявил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг, комментируя презентацию новой программы подготовки хоккеистов в Сочи.

"ФХР разработала единую программу подготовки для хоккеистов, вскоре будут представлены все разделы для всех возрастов, - отметил он. - Программа принята Министерством спорта РФ в качестве единого стандарта подготовки и вскоре будет работать по всей стране. Наша программа - это не просто конспекты для тренировок, а целая философия российского хоккея, созданная на основе методик наших великих тренеров, а также ведущих хоккейных стран и с учетом всех современных тенденций. Ей будут пользоваться тренеры, родители, программа учла все наши научные разработки и призвана не просто воспитать спортсмена, а сделать из ребенка личность и достойного гражданина нашей родины".

"Наши юниорские сборные уже занимаются по этой программе, первые результаты видны - в 2019 году наша команда до 18 лет впервые за 10 лет вышла в финал чемпионата мира, где только в овертайме уступила хозяевам - шведам, - добавил он. - Национальная программа подготовки хоккеистов фундаментально направлена на подготовку к Олимпиаде-2022. С учетом зимних Игр мы формируем сборные, готовим резерв".

Программа будет включать раздел по следж-хоккею

Президент РФ Владимир Путин 6 августа в Сочи посетил семинар для игроков и тренеров юношеских региональных хоккейных команд, который прошел в образовательном центре "Сириус". Ротенберг отметил, что такие семинары проводятся в рамках национальной программы подготовки хоккеистов "Красная машина", реализуемой Федерацией хоккея России. Он подчеркнул, что на данный момент ФХР завершает разработку национальной программы и приступает к ее практическому внедрению.

"Программа подготовки хоккеистов "Красная машина" - ключевой элемент реализации государственной политики в сфере спорта, основа стратегии ФХР по подготовке к Олимпийским играм 2022 года, а также главный фактор обеспечения динамичного развития хоккея в России, - сказал он. - Кроме того, понимая важность привлечения к хоккею людей с ограниченными физическими возможностями и поддерживая программу создания доступной среды, а также учитывая растущую популярность, ФХР включила в Национальную программу подготовки хоккеистов "Красная машина" полновесный раздел подготовки по следж-хоккею. Материалы данного раздела будут представлены и в мобильном приложении "Красная машина - тренер", которое поможет более эффективно и системно готовить хоккеистов. Вся информация о программе подготовки, командах, школах, соревнованиях будет размещаться в разделе "следж-хоккей" на портале "Красная машина", печатные издания материалов программы также будут доступны тренерам и методистам для полноценной работы".

С момента создания образовательного центра "Сириус" в 2015 году в течение каждой спортивной смены ежемесячно проводятся образовательные мероприятия по повышению квалификации и методического мастерства тренеров, сопровождающих приглашенные команды, методической основой которых является Национальная программа подготовки хоккеистов.

ФХР презентовала национальную программу подготовки хоккеистов под названием "Красная машина" в августе 2018 года, она была утверждена решением правительства в октябре того же года. При составлении программы был учтен опыт развития отечественного хоккея и наработки ведущих хоккейных стран - Финляндии, Канады, Швеции, США и других. Окончательная программа будет состоять из семи разделов, охватывающих возрастные категории от 5 до 18 лет.

В рамках программы по отбору лучших игроков среди юниоров ФХР в начале 2019 года объявила о создании Российской хоккейной лиги - нового турнира для юниоров. В ближайшее время будет сформирована программа, определено количество команд, которые в ней будут участвовать.

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