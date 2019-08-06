СМИ: "Витесс" может купить футболиста тульского "Арсенала" Володько

ТАСС, 6 августа. Голландский футбольный клуб "Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, может приобрести белорусского защитника тульского "Арсенала" Максима Володько. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на голландский портал Vitesse Inside.

По информации источника, 26-летний футболист подпишет контракт с голландским клубом во вторник. Портал Transfermarkt оценивает стоимость белорусского футболиста в €1 млн.

Также сообщается, что "Витесс" заинтересован в покупке алжирского нападающего английского "Лестер Сити" Ислама Слимани и голландского полузащитника Ферди Кадиоглу, который выступает за турецкий "Фенербахче". По данным Transfermarkt, стоимость 31-летнего Слимани составляет €5 млн, 19-летнего Кадиоглу - €900 тыс.

Володько перешел в тульский "Арсенал" из белорусского БАТЭ в январе 2019 года. За тульский клуб он провел две встречи. В составе БАТЭ Володько стал семикратным чемпионом Белоруссии, шестикратным обладателем Суперкубка страны и победителем Кубка Белоруссии (2015). За сборную страны Володько провел 32 встречи, в которых дважды отличился и сделал одну голевую передачу.

После четырех туров Российской премьер-лиги "Арсенал" занимает восьмое место, набрав семь очков. В пятом туре "Арсенал" дома сыграет с "Уфой" 11 августа. Ранее "Арсенал" по сумме двух матчей уступил азербайджанскому "Нефтчи" (0:1, 0:3) во втором квалификационном раунде Лиги Европы и завершил борьбу в турнире.

Слуцкий возглавил "Витесс" прошлым летом. В сезоне-2018/19 "Витесс" под руководством российского специалиста занял пятое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов и уступил в финале плей-офф за путевку в Лигу Европы по сумме матчей "Утрехту" (1:1, 0:2). В текущем сезоне "Витесс" сыграл один матч в чемпионате страны, завершив вничью домашний поединок с "Аяксом" (2:2).