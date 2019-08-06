Бывшая белорусская баскетболиста Зуборенко умерла в возрасте 18 лет

ТАСС, 6 августа. Бывшая белорусская баскетболистка Яна Зуборенко, которая завершила профессиональную карьеру прошлым летом, скончалась в возрасте 18 лет. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Белорусскую федерацию баскетбола (БФБ).

Зуборенко ушла из жизни 1 августа, причина смерти не уточняется. БФБ выразила соболезнования семье спортсменки.

Спортсменка являлась воспитанницей могилевской школы баскетбола. В составе юниорской сборной Белоруссии (игроки не старше 17 лет) Зуборенко приняла участие в чемпионате мира в Минске в 2018 году. Кроме того, она играла на чемпионате Европы для игроков не старше 16 лет (2017) и на чемпионате Европы для игроков не старше 18 лет (2018), а также на Европейском юношеском Олимпийском фестивале (2017). Поступив в Белорусский государственный университет летом 2018 года, спортсменка приняла решение завершить карьеру.