Юниорская сборная России по хоккею обыграла команду Швеции на Кубке Глинки/Гретцки

ТАСС, 6 августа. Юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) обыграла команду Швеции со счетом 3:0 во втором матче Кубка Глинки/Гретцки. Матч проходил в словацком Пьештяни.

В составе российской команды шайбы забросили Василий Пономарев (53-я минута), Богдан Тринеев (56) и Павел Тютнев (60).

Другой матч группы В между командами Словакии и США пройдет позднее во вторник. В следующем туре россияне встретятся со словаками, а шведы сыграют против американцев, обе встречи пройдут 7 августа. В понедельник россияне обыграли сборную США со счетом 6:2.

В группе А канадцы разгромили команду Швейцарии (8:0), игра сборных Чехии и Финляндии пройдет позднее во вторник. По итогам группового раунда определятся две лучшие сборные, которые сыграют в полуфиналах, а остальные команды встретятся в утешительном турнире. Кубок Глинки/Гретцки завершится 10 августа.

Кубок Глинки/Гретцки - традиционный летний турнир, в котором принимают участие юниорские сборные. С 2007 по 2017 год он носил название "Мемориал Ивана Глинки" в честь прославленного чехословацкого хоккеиста. Победителем первого турнира в японских Саппоро и Йокогаме в 1991 году стала сборная СССР.

Всего за время участия сборные СССР и России трижды выигрывали золотые медали (в последний раз в 1995 году), четыре раза - серебряные и девять раз - бронзовые. 22 раза золотые медали завоевывала сборная Канады. По разу победителями турнира становились команды Швеции, США и Чехии. Действующими обладателями трофея являются канадцы, сборная России в прошлом году завоевала бронзовые медали.