Россиянки Рудых и Дабижа проиграли в первом матче ЧЕ по пляжному волейболу

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Российские спортсменки Дарья Рудых и Ксения Дабижа уступили в первом матче чемпионата Европы по пляжному волейболу. Турнир проходит в Москве на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники".

Россиянки проиграли голландкам Джой Штуббе и Марлен ван Ирсел со счетом 18:21, 17:21. В другом матче группы F немки Карла Боргер и Юлия Зуде оказались сильнее чешского дуэта в составе Михалы Квапиловой и Микаэлой Кубичковой (21:15, 21:17). Во втором туре, который пройдет в среду, россиянки сыграют с немецкой парой.

Ранее в первом туре в женской части соревнований победы одержали Надежда Макрогузова и Светлана Холомина, а также Анастасия Фролова в паре с Александрой Ганенко. В мужской части соревнований победили Никита Лямин и Тарас Мыськив, потерпели поражения Максим Худяков и Игорь Величко, Сергей Горбенко и Александр Лихолетов, а также Руслан Быканов в паре с Валерием Самодаем.

На групповом этапе сыграют по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители отборочных групп продолжат выступление на стадии 1/8 финала, командам, занявшим вторые и третьи места, для попадания в плей-офф придется играть стыковые матчи. Россию в женской части соревнований также представляют Екатерина Бирлова и Евгения Уколова (группа D).

Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа. Турнир проводится с 1993 года. В 2005 году соревнования проходили в Москве, в 2009 году - в Сочи. В 2018 году турнир принимали Нидерланды.