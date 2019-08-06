Россиянка Тимошинина стала бронзовым призером на чемпионате Европы по прыжкам в воду

ТАСС, 6 августа. Россиянка Юлия Тимошинина завоевала бронзовую медаль в прыжках с десятиметровой вышки на чемпионате Европы по прыжкам в воду. Турнир проходит в Киеве.

Она показала результат 304,45 балла. Первое место заняла украинка София Лыскун (330,00). Второй стала голландка Селин ван Дёйн (304,50). Еще одна россиянка Екатерина Беляева стала 11-й (237,80).

Тимошинина стала серебряным призером чемпионата мира в южнокорейском Кванджу в июле (командные соревнования). Также она является двукратной чемпионкой Европы по водным видам спорта и двукратным бронзовым призером европейских первенств по водным видам спорта. Тимошинина выигрывала чемпионат Европы по прыжкам в воду (2015), является двукратным серебряным призером и бронзовым призером (2017) европейских первенств по прыжкам в воду.

В смешанных синхронных прыжках с трехметрового трамплина россияне Ульяна Клюева и Руслан Терновой заняли пятое место (271,20). Победу одержали украинцы Виктория Кесарь и Станислав Олиферчук (297,69). Серебряные медали достались немцам Тине Пунцель и Луи Массенбергу (294,09), бронзовые - швейцарцам Мишель Хаймберг и Джонатану Сучкову (282,00).

В понедельник сборная России завоевала серебряные медали в командных соревнованиях. После двух дней соревнований сборная России занимает третье место в общекомандном зачете, завоевав серебряную и бронзовую медали. Лидирует сборная Украины (2-0-0), второй идет команда Германии (1-1-0).

В среду пройдут финалы в прыжках с метрового трамплина у мужчин и синхронных прыжках с десятиметровой вышки у женщин. Чемпионат Европы в Киеве завершится 11 августа.