Шарапова заняла седьмое место среди самых высокооплачиваемых спортсменок в списке Forbes

ТАСС, 6 августа. Российская теннисистка Мария Шарапова заняла седьмое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменок в мире по версии журнала Forbes. Список опубликован на официальном сайте издания.

Рейтинг сформирован по результатам доходов, полученных спортсменками в период с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019 года. В список вошли 15 спортсменок, чей доход превысил $5 млн, у мужчин около 1300 спортсменов зарабатывают столько же.

32-летняя россиянка заработала $7 млн ($1 млн - призовые, $6 млн - спонсорские контракты и другая деятельность). Первая десятка состоит исключительно из теннисисток. На первом месте расположилась американка Серена Уильямс, которая заработала $29,2 млн ($4,2 млн - призовые, $25 млн - контракты), второе место занимает японка Наоми Осака, одержавшая победу на Открытых чемпионатах США (2018) и Австралии (2019), - $24,3 млн ($8,3 млн - призовые, $16 млн - контракты), третье - немка Ангелик Кербер - $11,8 млн ($5,3 млн - призовые, $6,5 млн - контракты). Серена Уильямс в четвертый раз подряд стала самой высокооплачиваемой спортсменкой.

Ранее Forbes опубликовал список 100 самых высокооплачиваемых спортсменов, единственной женщиной в рейтинге оказалась Серена Уильямс, занявшая 63-ю строчку. Лучшим стал аргентинский футболист испанского клуба "Барселона" Лионель Месси, заработавший $127 млн за год.