Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе стартует в Нидерландах

ТАСС, 7 августа. Европейское первенство по велоспорту на шоссе стартует в голландском городе Алкмар. Впервые в рамках турнира пройдет смешанная эстафета.

В прошлом году чемпионат Европы по велоспорту был частью континентального первенства по летним видам спорта. Тогда элита выступала в Глазго (Великобритания) в августе, а молодежь и юниоры - в чешских городах Брно и Злин в июле. Теперь турнир будет сосредоточен в одном месте.

На континентальном первенстве дебютирует новая дисциплина - смешанная командная эстафета на дистанции 44,8 км, которая пройдет в первый день. Каждая национальная команда будет состоять из трех мужчин и трех женщин. Первый этап преодолеют мужчины, после этого эстафету примут женщины. Финальный результат фиксируется по времени финиша второй спортсменки, дистанция для всех участников будет одинаковая.

Смешанная эстафета дебютирует и на чемпионате мира, который в этом году пройдет в сентябре в Йоркшире (Великобритания). Президент UCI Давид Лаппартьен в прошлом году назвал введение новой дисциплины последним шагом в установлении гендерного равенства в велоспорте, что отвечает давним требованиям Международного олимпийского комитета (МОК). Смешанная эстафета заменит командную гонку, в которой принимали участие представители не национальных сборных, а профессиональных коллективов.

Закарин не выступит

В состав сборной России на смешанную эстафету вошли чемпион мира среди молодежи в индивидуальной гонке с раздельным стартом Антон Воробьев, а также Владислав Дуюнов, Владислав Куликов, Елизавета Ошуркова, Анастасия Пляскина и Маргарита Сырадоева. "Не могу загадывать, как мы выступим в этой дисциплине. У кого-то сильные мужчины, а у других - женщины. Поэтому будет достаточно интересное соревнование", - сказал ТАСС главный тренер команды Иракли Абрамян.

Также в состав мужской команды вошли Александр Порсев, Сергей Шилов, Мамыр Сташ и Игорь Фролов. За женскую команду, помимо Ошурковой, Пляскиной и Сырадоевой, выступят Анастасия Чурсина и Александра Гончарова. Соревнования завершатся 11 августа.

Не выступит в Алкмаре лидер сборной Ильнур Закарин, в конце июля покинувший швейцарскую команду "Катюша-Альпецин", основателем которой является российский бизнесмен Игорь Макаров. По словам Абрамяна, состав формировался с учетом рельефа трассы, соревнования пройдут на равнине, где у Закарина меньше шансов выступить в полную силу.

Тренер отметил, что российские велогонщики сделают все возможное, чтобы успешно выступить на турнире. "Тяжело конкретно прогнозировать, как мы выступим. Трасса специфическая, не всем она может подойти", - подчеркнул наставник.

Континентальный турнир является одним из тех соревнований, когда велосипедисты могут заработать очки в мировой рейтинг UCI. Это поможет им в борьбе за попадание на Олимпийские игры в Токио 2020 года.