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Мировой футбол

Бывший футболист сборной Уругвая Форлан объявил о завершении карьеры

Последним клубом лучшего игрока чемпионата мира 2010 года стал гонконгский "Китчи"
Диего Форлан AP Photo/Shuji Kajiyama
Описание
Диего Форлан
© AP Photo/Shuji Kajiyama

ТАСС, 7 августа. Бывший нападающий сборной Уругвая по футболу Диего Форлан официально завершил профессиональную карьеру. Об этом сообщает испанская газета Diario AS.

Последним клубом 40-летнего футболиста стал гонконгский "Китчи". Форлан не появлялся на поле больше года.

"Не хотел, чтобы это время пришло, хотя знал, что оно настанет. Я решил завершить профессиональную карьеру. Это далось мне очень нелегко", - сказал Форлан.

"Недавно поступило интересное предложение, но я искал оправдания, чтобы не соглашаться на него. С годами стал более избирательным. Было бы здорово завершить карьеру в "Пеньяроле", но этого не произошло, так как переговоры не увенчались успехом", - добавил футболист.

Форлан, являющийся воспитанником уругвайского "Пеньяроля", выступал также за аргентинский "Индепендьенте", английский "Манчестер Юнайтед", испанские "Вильярреал" и "Атлетико", итальянский "Интер", бразильский "Интернасьонал", японскую "Осаку" и индийский "Мумбаи Сити". На его счету победы в чемпионате (2003/04), Кубке (2003/04) и Суперкубке Англии (2003), первенстве Уругвая (2015/16), Лиге Европы (2009/10) и Суперкубке УЕФА (2010).

Нападающий семь раз признавался лучшим футболистом года в Уругвае и дважды - спортсменом года. На мировом первенстве 2010 года, где сборная Уругвая заняла четвертое место, Форлан стал лучшим бомбардиром, забив пять мячей. По итогам турнира он был признан лучшим игроком.

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