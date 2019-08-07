Россиянки Макрогузова и Холомина выиграли второй матч на ЧЕ по пляжному волейболу

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина одержали победу во втором матче группы H на чемпионате Европы по пляжному волейболу. Турнир проходит в Москве.

Россиянки обыграли испанок Анхелу Лобато Эрреро и Амаранту Фернандес Наварро со счетом 21:16, 21:19. В другом матче группы Н испанки Стейнер Лилиана Фернандес и Эльса Бакерисо обыграли представительниц Украины Диану Лунину и Марину Самодай со счетом 21:15, 23:21.

В заключительном матче группового этапа россиянки сыграют с испанками Фернандес и Бакерисо, украинки встретятся с другой испанской парой. В первом матче россиянки оказались сильнее украинских спортсменок. В турнирной таблице россиянки вместе с испанками Фернандес/ Бакерисо набрали по четыре очка, Эрреро/Наварро и Лунина/ Самодай - по два очка.

На групповом этапе играют по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители отборочных групп продолжат выступление на стадии 1/8 финала, командам, занявшим вторые и третьи места, для попадания в плей-офф придется играть стыковые матчи.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа. Турнир проводится с 1993 года. В 2005 году соревнования проходили в Москве, в 2009 году - в Сочи. В 2018 году турнир принимали Нидерланды.