Обладатель Еврокубка сезона-2018/19 баскетболист Томас перешел в "Зенит"

ТАСС, 7 августа. Американский тяжелый форвард Уилл Томас подписал контракт с санкт-петербургским баскетбольным клубом "Зенит". Об этом в среду сообщила пресс-служба команды.

Подробности соглашения с 33-летним игроком не сообщаются.

"Моя семья и я счастливы, что в моей карьере появилась возможность поиграть за "Зенит". Мы слышали только хорошее и о городе, и о клубе. Не могу дождаться, когда наконец начну готовиться к наступающему сезону в составе новой команды", - сказал Томас.

"Тренерский штаб планировал Томаса в качестве одного из ключевых игроков еще в начале работы по построению команды на новый сезон. Хотя формат выступления "Зенита" сменился на Евролигу, значимость Уилла в наших планах существенно не изменилась. Я рад, что, несмотря на определенные сложности, нам в итоге удалось договориться. Уверен что его опыт, мастерство и самоотдача помогут нам в очень важном и крайне сложном сезоне", - сказал генеральный директор клуба Александр Церковный.

В течение последних трех сезонов баскетболист выступал за испанскую "Валенсию". В прошлом сезоне Еврокубка он в среднем набирал по 11,8 очка при 3,7 подбора и 1,7 передачи. Вместе с командой он стал победителем турнира, также он вошел в топ-5 лучших игроков по общему количеству подборов (13) и был признан самым ценным игроком по итогам финальной серии против немецкой "Альбы".

Также Томас выступал за бельгийские "Белгаком" и "Остенде", турецкие команды "Армия" и "Каршияка", итальянский "Авеллино", испанские клубы "Малага" и "Уникаха".