Россияне Быканов и Самодай потерпели второе поражение на ЧЕ по пляжному волейболу

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Россияне Руслан Быканов и Валерий Самодай уступили во втором матче группы А на чемпионате Европы по пляжному волейболу. Турнир проходит в Москве.

Россияне проиграли норвежцам Андерсу Бернтсену Молу и Кристиану Сандли Соруму со счетом 13:21, 7:21. В другом матче группы А латвийцы Мартин Плавинс и Эдгар Тоц проиграли австрийцам Александру Хуберу и Кристофу Дресслеру со счетом 19:21, 18:21.

В первом матче россияне уступили латышам. В заключительном матче в группе Быканов и Самодай сыграют против австрийцев, норвежцы встретятся с латышами. Лидируют в группе норвежцы (4 очка), следом идут австрийцы (3), латвийцы (2) и россияне (2).

На групповом этапе играют по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители отборочных групп продолжат выступление на стадии 1/8 финала, командам, занявшим вторые и третьи места, для попадания в плей-офф придется играть стыковые матчи.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа. Турнир проводится с 1993 года. В 2005 году соревнования проходили в Москве, в 2009 году - в Сочи. В 2018 году турнир принимали Нидерланды.