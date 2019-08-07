Хоккеист Подколзин хочет закрепиться в составе СКА и дебютировать в сборной России

СОЧИ, 7 августа. /ТАСС/. Российский нападающий Василий Подколзин в предстоящем сезоне хочет закрепиться в составе петербургского СКА и постараться дебютировать в сборной России по хоккею. Об этом он рассказал ТАСС.

18-летний Подколзин был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2019 года "Ванкувером" под общим десятым номером, став единственным россиянином, задрафтованным в первом раунде. Нападающий системы СКА впервые получил вызов в олимпийскую сборную России (ближайший резерв национальной команды) на предсезонный турнир в Сочи.

"Всегда приятно приезжать в сборную и за нее играть. Я впервые в составе олимпийской сборной - это что-то новое для меня. Задача у всех сборных одна - выигрывать. Какой-то определенной роли в олимпийской сборной у меня нет, стараюсь просто делать то, что говорит тренер", - сказал Подколзин.

На турнире в Сочи Подколзин действует в одной тройке с Кириллом Марченко и Владимиром Брюквиным. "У нас сложилась неплохая тройка, есть скорость, агрессия, мы хорошо прессингуем защитников. Вижу, что я понемногу добавляю, все зависит от меня, если я в СКА покажу такой уровень, который соответствует КХЛ, то буду там играть. Ставлю себе цели постепенно, сейчас хочется закрепиться в КХЛ, а потом уже посмотрим, может, и дебютировать в сборной", - отметил Подколзин.

В прошлом сезоне Подколзин выиграл бронзовую медаль на молодежном чемпионате мира в Ванкувере и серебро юниорского чемпионата мира в Швеции. В Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) форвард сыграл 14 матчей в регулярном чемпионате за петербургский клуб "СКА-Нева", набрав 5 очков (2 шайбы + 3 передачи). На его счету также 12 игр в регулярном сезоне Молодежной хоккейной лиги ("СКА-1946") и 8 (6+2) очков за результативность. В составе СКА Подколзин сыграл три матча, не набрав очков.