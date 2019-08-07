Россиянки Фролова и Ганенко одержали вторую победу на ЧЕ по пляжному волейболу

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Россиянки Анастасия Фролова и Александра Ганенко одержали победу во втором матче группы B на чемпионате Европы по пляжному волейболу. Турнир проходит в Москве.

Россиянки обыграли швейцарок Йоану Хайдрих и Аноук Верж-Депре со счетом 21:18, 22:20. В другом матче группы финкам Таре Лахти и Анниине Парккинен было засчитано техническое поражение, они должны были сыграть против немок Лауры Людвиг и Маргареты Козух.

Россиянки в первом матче обыграли спортсменок из Финляндии. В заключительном туре группового этапа они сыграют против немок. В турнирной таблице лидируют российские волейболистки (4 очка), следом идут немки и швейцарки (по три очка), последнее место занимают финки (2 очка).

На групповом этапе играют по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители отборочных групп продолжат выступление на стадии 1/8 финала, командам, занявшим вторые и третьи места, для попадания в плей-офф придется играть стыковые матчи.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа. Турнир проводится с 1993 года. В 2005 году соревнования проходили в Москве, в 2009 году - в Сочи. В 2018 году турнир принимали Нидерланды.