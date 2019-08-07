Двукратный обладатель Кубка Гагарина Коньков перешел в клуб КХЛ "Трактор"

ТАСС, 7 августа. Нападающий Сергей Коньков, дважды выигравший Кубок Гагарина, подписал контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Трактор". Об этом сообщила в среду пресс-служба челябинского клуба.

Соглашение с 37-летним хоккеистом рассчитано на один год.

"Коньков - опытный игрок, кубковый боец, он два раза выигрывал Кубок Гагарина, - заявил генеральный директор "Трактора" Борис Видгоф. - В прошлом сезоне за "Адмирал" он набрал 22 очка в 62 встречах. Коньков может играть на любой позиции в атаке и в любых игровых ситуациях. У нас большая группа молодых игроков, и мы надеемся, что рядом с таким профессионалом они будут прогрессировать быстрее".

Коньков стал двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе московского "Динамо" (2012, 2013) и финалистом турнира в составе ярославского "Локомотива" (2009). Также он выступал за московские "Крылья Советов" и ЦСКА, пермский "Молот-Прикамье", нижнекамский "Нефтехимик", новосибирскую "Сибирь" и владивостокский "Адмирал". В сезоне-2018/19, выступая за "Адмирал", Коньков провел 62 встречи в регулярном чемпионате, в которых забросил 12 шайб и сделал десять результативных передач. В составе сборной России Коньков принимал участие в матчах Евротура сезона-2006/07, в девяти играх он сделал пять голевых передач (0+5).

В сезоне-2018/19 КХЛ "Адмирал" занял предпоследнее, 12-е место в Восточной конференции и не сумел пробиться в плей-офф, "Трактор" уступил в первом раунде плей-офф екатеринбургскому "Автомобилисту" (0-4 в серии).

В сезоне-2019/20 "Трактор" сыграет первый матч дома против подмосковного "Витязя" 2 сентября.