Россиянки Рудых и Дабижа проиграли второй матч на ЧЕ по пляжному волейболу

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Российские спортсменки Дарья Рудых и Ксения Дабижа потерпели поражение во втором матче на чемпионате Европы по пляжному волейболу. Турнир проходит в Москве на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники".

Россиянки уступили представительницам Германии Карле Боргер и Юлие Зуде со счетом 19:21, 21:15, 14:16. В другом матче группы F голландки Джой Штуббе и Марлен ван Ирсел оказались сильнее чешской пары в составе Михалы Квапиловой и Микаэлы Кубичковой (21:13, 21:16).

В первом туре россиянки уступили представительницам Нидерландов. В заключительном туре группового этапа россиянки сыграют против чешских волейболисток, немецкие спортсменки встретятся с голландками. В турнирной таблице россиянки занимают третье место, имея в активе два очка. Лидирует голландская пара (4), за ними идут представительницы Германии (4), замыкает таблицу чешки (2).

На групповом этапе сыграют по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители отборочных групп продолжат выступление на стадии 1/8 финала, командам, занявшим вторые и третьи места, для попадания в плей-офф придется играть стыковые матчи.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа. Турнир проводится с 1993 года. В 2005 году соревнования проходили в Москве, в 2009 году - в Сочи. В 2018 году турнир принимали Нидерланды.