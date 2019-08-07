Штангисты Албегов, Климонов и Бочков вошли в расширенный состав мужской сборной РФ на ЧМ

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Тренерский штаб мужской сборной России по тяжелой атлетике определился с расширенной заявкой на сентябрьский чемпионат мира в Таиланде. Как сообщил ТАСС в среду главный тренер мужской команды Олег Писаревский, в список из 12 спортсменов вошли 31-летний Руслан Албегов, 26-летний Егор Климонов и 25-летний Родион Бочков.

"У нас уже сформирована заявка из 12 спортсменов, она в ближайшее время будет отправлена в международную федерацию, - сказал Писаревский. - Примерно за две недели до начала чемпионата будет определен окончательный список участников турнира, состоящий из 10 человек".

В число 12 штангистов вошли Максим Коноплев, выступающий в весовой категории до 67 кг, Сергей Петров (до 73 кг), Виктор Гетц (81 кг), Роман Чепик (до 89 кг), Егор Климонов и Хетаг Хугаев (оба - до 96 кг), Александр Кибанов (до 102), Родион Бочков, Давид Беджанян и Тимур Наниев (все - до 109 кг), Руслан Албегов и Антоний Савчук (оба - свыше 109 кг).

Албегов является двукратным чемпионом мира (2013 и 2014), на Олимпиаде-2012 завоевал бронзовую награду. Климонов на апрельском чемпионате Европы - 2019 в Грузии стал серебряным призером, Бочков - бронзовым.

"Сейчас мы находимся на сборе в Кисловодске, с 9 августа продолжим подготовку в Сочи, где будем до 30 августа. Потом переедем в Рузу, где проведем заключительный сбор перед чемпионатом мира", - подытожил главный тренер.

Чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет в Паттайе (Таиланд) с 16 по 27 сентября.