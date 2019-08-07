Рабочая группа обсудила подготовку к заседанию Совета при президенте РФ по спорту

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Заседание рабочей группы по подготовке совместного заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и президиума Государственного совета на тему: "О роли субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в развитии физической культуры, спорта и туризма" состоялось в Москве. Об этом сообщается на сайте Кремля.

На заседании рабочей группы, которое прошло под руководством помощника президента РФ Игоря Левитина и губернатора Приморского края Олега Кожемяко, выступили представители Минспорта России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минэкономразвития России и иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. В ходе заседания обсуждались дальнейшее совершенствование нормативно-правового регулирования сферы физической культуры и спорта, соревновательной деятельности, развитие массового спорта, создание условий для привлечения квалифицированных кадров на местах, доступность и эффективное использование имеющейся материально-технической базы.

Также участники рабочей группы рассмотрели ключевые проблемы развития туризма и предложения по его развитию в регионах Российской Федерации и муниципальных образованиях, решение которых позволит многократно увеличить туристские потоки как по внутреннему, так и въездному туризму.

Основными направлениями дальнейшей работы были определены совершенствование нормативно-правового регулирования, контрольно-надзорной деятельности, снятие визовых ограничений, обеспечение транспортной доступности.