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Летние олимпийские виды спорта

Шмелева победила в кейрине на чемпионате России по велоспорту на треке

В мужском спринте победу одержал Павел Якушевский

ТАСС, 7 августа. Дарья Шмелева из Москвы одержала победу в кейрине на чемпионате России по велоспорту на треке в олимпийских дисциплинах. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.

Второе место заняла Анастасия Войнова (Москва), третье - Екатерина Гниденко (Тульская область).

В мужском спринте победу одержал Павел Якушевский (Санкт-Петербург), вторым стал Павел Ростов (Тульская область), третьим - Александр Шарапов (Москва).

Во вторник Шмелева стала серебряным призером в спринте, а в воскресенье одержала победу в командном спринте, установив вместе с Войновой рекорд России в этой дисциплине (32,295 секунды).

Чемпионат России по велоспорту на треке завершится 8 августа.

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Летние олимпийские виды спорта
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