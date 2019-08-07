Россиянки Уколова и Бирлова одержали первую победу на ЧЕ по пляжному волейболу

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Российские спортсменки Екатерина Бирлова и Евгения Уколова победили в матче второго тура чемпионата Европы по пляжному волейболу. Турнир проходит в Москве на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники".

Россиянки оказались сильнее швейцарской пары в составе Лауры Калуори и Дунджи Жерсон, матч завершился со счетом 22:20, 21:19 в пользу россиянок. В другом матче группы D спортсменки из Латвии Тина Граудина и Анастасия Кравченко переиграли польский дуэт в составе Кинги Войтасик и Катажины Коцёлек (24:22, 21:18).

В первом туре россиянки уступили представительницам Латвии. В заключительном туре группового этапа россиянки сыграют против польских волейболисток, латвийские спортсменки встретятся с швейцарками, оба матча пройдут в четверг. В турнирной таблице после двух туров лидирует латвийская пара (4 очка), второе место занимает российский дуэт (3 очка), опережающий набравший столько же очков польский дуэт, замыкает турнирную таблицу швейцарская пара (2 очка).

На групповом этапе сыграют по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители отборочных групп продолжат выступление на стадии 1/8 финала, командам, занявшим вторые и третьи места, для попадания в плей-офф придется играть стыковые матчи.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа. Турнир проводится с 1993 года. В 2005 году соревнования проходили в Москве, в 2009 году - в Сочи. В 2018 году турнир принимали Нидерланды.