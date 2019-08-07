Сборная России стала шестой в смешанной эстафете на ЧЕ по велоспорту на шоссе

ТАСС, 7 августа. Российская команда заняла шестое место в смешанной эстафете на чемпионате Европы по велоспорту на шоссе. Соревнования проходят в Алкмаре (Нидерланды).

Россияне преодолели дистанцию 44,8 километра за 57 минут. В составе сборной России в гонке участвовали Владислав Дуюнов, Владислав Куликов, Антон Воробьев, Елизавета Ошуркова, Анастасия Пляскина и Маргарита Сырадоева. Победу в заезде одержала команда Нидерландов (52.49), второе место заняла сборная Германии (53.03), третье - команда Италии (54.14).

Ранее в среду россиянка Айгуль Гареева стала серебряным призером в гонке с раздельным стартом на дистанции 22,4 км среди юниорок на чемпионате Европы по велоспорту на шоссе. У юниоров лучший результат показал Юрий Бутрехин (25-е место).

В четверг состоятся мужская и женская гонки с раздельным стартом, аналогичные соревнования пройдут у спортсменов и спортсменок не старше 23 лет.

Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе завершится 11 августа.