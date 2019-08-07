СМИ: "Кристал Пэлас" предложил £23 млн за футболиста ЦСКА Чалова

ТАСС, 7 августа. Английский футбольный клуб "Кристал Пэлас" предложил £23 млн (около $28 млн) за переход нападающего московского ЦСКА Федора Чалова. Об этом сообщает телеканал Sky Sports.

Отмечается, что неделю назад ЦСКА отклонил первое предложение "Кристал Пэлас" о трансфере 21-летнего форварда за £14 млн.

В сезоне-2018/19 российский форвард принял участие в 37 матчах в различных турнирах за московский клуб, забив 17 мячей и сделав семь результативных передач. В текущем сезоне в четырех матчах чемпионата России он забил два гола и отметился одной результативной передачей. За первую команду армейцев Чалов выступает с 2017 года, с ней он стал обладателем Суперкубка России в 2018 году.