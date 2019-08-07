Россияне Лямин и Мыськив одержали вторую победу на ЧЕ по пляжному волейболу

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены Никита Лямин и Тарас Мыськив выиграли второй матч подряд на чемпионате Европы по пляжному волейболу. Турнир проходит в Москве на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники".

Россияне оказались сильнее Мурата Гигиноглу и Волкана Гогтепе из Турции со счетом 18:21, 21:17, 15:12. В другом матче поляки Гжегож Фиялек и Михаль Брыль переиграли итальянцев Тициано Андреатту и Андреа Аббьяти (25:27, 21:18, 15:13).

В первом туре россияне обыграли итальянскую пару, в третьем туре они сыграют против польского дуэта, итальянцы сыграют против турок, оба матча состоятся в четверг. В турнирной таблице после двух туров лидируют россияне (четыре очка), у польского и турецкого дуэтов по три очка, у замыкающих турнирную таблицу итальянцев - два очка.

На групповом этапе сыграют по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители отборочных групп продолжат выступление на стадии 1/8 финала, командам, занявшим вторые и третьи места, для попадания в плей-офф придется играть стыковые матчи.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа. Турнир проводится с 1993 года. В 2005 году соревнования проходили в Москве, в 2009 году - в Сочи. В 2018 году турнир принимали Нидерланды.