Три экипажа женской сборной России по бобслею выступят в новом сезоне Кубка мира

ТАСС, 7 августа. Квота женской сборной России по бобслею на Кубок мира увеличилась с двух экипажей в сезоне-2018/19 до трех в сезоне-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

Квота мужской сборной по бобслею сократилась с трех экипажей в прошлом сезоне до двух в сезоне-2019/20.

В прошлом сезоне розыгрыш Кубка мира включил в себя восемь этапов, сборная России сумела завоевать серебряную (женщины) и бронзовую награды (мужчины). На чемпионате мира 2019 года россияне не сумели выиграть медали.

В скелетоне представительство россиян осталось без изменений (по три экипажа у мужчин и женщин).

Всего в Кубке мира примут участие спортсмены из 29 стран, сезон-2019/20 начнется 29 ноября этапом в американском Парк-Сити (штат Юта) и также будет состоять из восьми этапов. Чемпионат мира пройдет с 21 февраля по 1 марта 2020 года в немецком Альтенберге.