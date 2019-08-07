Россияне Горбенко и Лихолетов уступили во втором матче подряд на ЧЕ по пляжному волейболу

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Россияне Сергей Горбенко и Александр Лихолетов потерпели второе поражение подряд на чемпионате Европы по пляжному волейболу. Турнир проходит в Москве на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники".

Россияне проиграли голландцам Александру Брауэру и Роберту Меувсену со счетом 14:21, 15:21. В другом матче группы E итальянцы Даниэле Лупо и Паоло Николаи победили австрийцев Клеменса Допплера и Александра Хорста (21:13, 21:18).

В первом туре россияне уступили итальянской паре, в третьем туре они сыграют с австрийцами, итальянский дуэт встретится с голландцами, оба поединка состоятся в четверг. В турнирной таблице после двух туров итальянский и голландский дуэты набрали по четыре очка, россияне и австрийцы имеют в активе по два очка.

На групповом этапе сыграют по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители отборочных групп продолжат выступление на стадии 1/8 финала, командам, занявшим вторые и третьи места, для попадания в плей-офф придется играть стыковые матчи.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа. Турнир проводится с 1993 года. В 2005 году соревнования проходили в Москве, в 2009 году - в Сочи. В 2018 году турнир принимали Нидерланды.