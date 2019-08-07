Красильников и Стояновский одержали вторую победу подряд на ЧЕ по пляжному волейболу

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Чемпионы мира 2019 года россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский одержали вторую победу подряд на чемпионате Европы по пляжному волейболу. Турнир проходит в Москве на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники".

Россияне обыграли голландцев Стефена ван де Велде и Кристиана Варенхорста со счетом 21:18, 21:18. В другом матче группы В швейцарцы Адриан Хайдрих и Мирко Жерсон оказались сильнее немцев Филиппа Бергманна и Янника Хармса (21:18, 22:20).

В первом матче россияне переиграли немецкий дуэт, в третьем туре чемпионы мира 2019 года встретятся с швейцарской парой. После двух туров швейцарцы и россияне набрали четыре очка, голландцы и немцы - по два.

На групповом этапе сыграют по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители отборочных групп продолжат выступление на стадии 1/8 финала, командам, занявшим вторые и третьи места, для попадания в плей-офф придется играть стыковые матчи.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа. Турнир проводится с 1993 года. В 2005 году соревнования проходили в Москве, в 2009 году - в Сочи. В 2018 году турнир принимали Нидерланды.