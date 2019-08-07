Марокканскому "Видаду" засчитано поражение в ответном матче финала африканской ЛЧ

ТАСС, 7 августа. Дисциплинарный комитет Африканской конфедерации футбола (CAF) засчитал марокканскому клубу "Видад" техническое поражение в ответной встрече финала африканской Лиги чемпионов против "Эсперанса" из Туниса. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Также дисциплинарный комитет обязал "Видад" выплатить штрафы в размере $50 тыс. за отказ продолжить ответный финальный матч и $15 тыс. за использование фанатами пиротехники. Президент "Эсперанса" оштрафован на $20 тыс. и получил предупреждение за поведение в отношении президента CAF Ахмада Ахмада, сам "Эсперанс" должен выплатить организации $50 тыс. и наказан проведением двух следующих домашних матчей без зрителей за использование пиротехники и дымовых шашек, а также поведение болельщиков клуба, однако дисциплинарный комитет отменил решение о годичном испытательном сроке "Эсперанса".

Финал африканской Лиги чемпионов состоит из двух матчей. "Эсперанс" выиграл турнир сезона-2018/19 после того, как соперник по финалу - "Видад" - отказался продолжать ответный финальный матч. Первая встреча, проходившая в Марокко 24 мая, завершилась вничью со счетом 1:1. Ответная встреча, состоявшаяся 31 мая, была прервана на 1,5 часа из-за несогласия марокканской команды с отмененным голом, к тому моменту "Эсперанс" вел в счете (1:0).

Судья встречи Бакари Гассама из Гамбии отменил гол "Видада", забитый на 59-й минуте, зафиксировав офсайд. Футболисты и тренерский штаб "Видада" выразили несогласие с этим решением и потребовали, чтобы была использована система видеоассистента арбитрам (VAR). В этот момент на скамейку команды полетели посторонние предметы из сектора болельщиков "Эсперанса", а на трибунах появилась пиротехника.

Выяснилось, что VAR не работает. По словам представителей "Видада", об этом не было известно заранее, а судья изначально просто отказался воспользоваться системой. Президент CAF Ахмад Ахмад попытался уговорить марокканскую команду продолжить матч, но футболисты "Видада" отказались вернуться на поле. Через 1,5 часа после остановки встречи Гассама дал финальный свисток и присудил победу "Эсперансу".

Тунисский клуб выиграл трофей в четвертый раз в истории (1994, 2011, 2018, 2019). В августе команда встретится в Суперкубке CAF с египетским "Замалеком", который стал победителем розыгрыша Кубка конфедерации.