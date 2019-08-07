Россияне Лешуков и Семенов одержали вторую победу подряд на ЧЕ по пляжному волейболу

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены Илья Лешуков и Константин Семенов одержали вторую победу подряд на чемпионате Европы по пляжному волейболу. Турнир проходит в Москве на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники".

Россияне переиграли сербов Лазаря Коларича и Стефана Басту со счетом 22:20, 21:16. В другом матче латвийцы Янис Смединс и Александр Самойлов оказались сильнее австрийцев Робина Зайдля и Филиппа Валлера (21:17, 21:16).

В первом матче россияне обыграли австрийцев, в третьем туре они встретятся с латвийцами, оба матча пройдут в четверг. После двух туров россияне и латвийцы набрали по четыре очка, победитель очной встречи выйдет в 1/8 финала, проигравший сыграет в стыковом матче за попадание в 1/8 финала. Австрийцы и сербы набрали по два очка, победитель очного поединка также сыграет в стыковых матчах.

На групповом этапе сыграют по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители отборочных групп продолжат выступление на стадии 1/8 финала, командам, занявшим вторые и третьи места, для попадания в плей-офф придется играть стыковые матчи.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа. Турнир проводится с 1993 года. В 2005 году соревнования проходили в Москве, в 2009 году - в Сочи. В 2018 году турнир принимали Нидерланды.