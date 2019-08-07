Хоккеисты "Сочи" впервые выиграли традиционный домашний предсезонный турнир

СОЧИ, 7 августа. /ТАСС/. Хоккейный клуб "Сочи" победил омский "Авангард" со счетом 3:1 и впервые выиграл традиционный домашний предсезонный турнир. Матч прошел на ледовой арене "Шайба", которая вмещает семь тысяч зрителей.

В составе "Сочи" дублем отметился нападающий Илья Крикунов (1-я и 28-я минуты), также отличился защитник Денис Александров (56). У "Авангарда" шайбу забросил нападающий Валентин Пьянов (43).

Ранее в среду петербургский СКА одержал победу со счетом 4:0 над ярославским "Локомотивом".

В турнирной таблице "Сочи" с восемью очками после четырех матчей стал недосягаем для преследователей, второе место занимает олимпийская сборная России (пять очков после трех матчей), третье - "Локомотив" (4, 4), четвертое - рижское "Динамо" (3, 3), пятое - СКА (2, 3) и последнее шестое - "Авангард" (0, 3).

Турнир проводится с 2016 года, в первом розыгрыше приняли участие "Сочи", ЦСКА, СКА и олимпийская сборная России. Спустя год количество участников увеличилось до шести. Один раз в турнире играла сборная Канады, составленная из хоккеистов, выступающих в европейских чемпионатах, во всех розыгрышах, помимо "Сочи", принимали участие СКА и олимпийская сборная России, по разу победителями соревнований становились ЦСКА, олимпийская сборная России и СКА.

Турнир завершится матчами олимпийской сборной России (ближайший резерв национальной команды) против рижского "Динамо" и СКА против "Авангарда" 8 августа. Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стартует 1 сентября матчем в Москве между действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и "Авангардом". "Сочи" 4 сентября начнет сезон в КХЛ домашним матчем с нижнекамским "Нефтехимиком".