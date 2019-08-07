"Порту" сократил отставание Португалии от России в таблице коэффициентов УЕФА на 0,2 балла

Ранее выступление в Лиге Европы завершил тульский "Арсенал", который во втором квалификационном раунде по сумме двух встреч уступил азербайджанскому "Нефтчи" (0:1, 0:3), а португальская "Витория" на этой же стадии оказалась сильнее люксембургского "Женесса" (1:0, 4:0).

В среду "Краснодар" на своем поле уступил "Порту" со счетом 0:1. В результате этого Португалия сократила отставание от России на 0,2 балла. На данный момент суммарный коэффициент России в таблице УЕФА равен 42,216 балла, а Португалии - 40,549 балла.

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Португалия приблизилась к России, которая занимает шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), по итогам первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Краснодаром" и португальским "Порту". Позиция, на которой на данный момент находится Россия, позволит по итогам стартовавшего сезона заявить на сезон-2021/22 шесть клубов в еврокубки - по три в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Отставание Португалии от России составляет девять зачетных очков. До старта группового этапа еврокубков Португалия может сократить отставание от России до пяти зачетных очков, если "Порту" обыграет "Краснодар" в ответной игре, в третьем квалификационном раунде Лиги Европы "Брага" и "Витория" выиграют оба матча в противостоянии с датским "Брондбю" и латвийским "Вентспилсом" соответственно, при этом на этой же стадии московский "Спартак" проиграет обе встречи швейцарскому "Туну" (8 и 15 августа).

С группового этапа Лиги чемпионов Россию будут представлять петербургский "Зенит" и московский "Локомотив", а Португалию - лиссабонская "Бенфика". С основной сетки путь в Лиге Европы начнут еще по одному представителю из столиц России и Португалии - ЦСКА и "Спортинг".

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент УЕФА определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 балла. За победу в игре основного этапа - два очка, за ничью - один балл. За выход команды в групповую стадию еврокубков стране начисляются четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов - также четыре балла. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы - по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.