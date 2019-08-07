Юниорская сборная России по хоккею сыграет с финнами в 1/2 финала Кубка Глинки/Гретцки

ТАСС, 7 августа. Юниорская сборная России по хоккею среди игроков не старше 18 лет в овертайме одержала победу над командой Словакии со счетом 2:1 в третьем туре группового этапа Кубка Глинки/Гретцки и встретится в полуфинале турнира с командой Финляндии. Матч прошел в словацком Пьештяни.

В составе сборной России отличился нападающий Никита Бурьянов (40-я минута), в овертайме забил Богдан Тринеев (63). У словаков шайбу забросил защитник Оливер Фатул (44).

В другом матче третьего тура в группе В шведы в серии буллитов выиграли у команды США (5:4). В группе А финны разгромили швейцарцев (6:0), канадцы - чехов (7:1).

Полуфиналы пройдут в пятницу, в другом матче 1/2 финала сборная Канады встретится с командой Швеции. В тот же день сборные Чехии и США сыграют в матче за пятое место, а команды Швейцарии и Словакии - за седьмое. Встреча а третье место и финал состоятся в субботу.

Кубок Глинки/Гретцки - традиционный летний турнир, в котором принимают участие юниорские сборные. С 2007 по 2017 год он носил название "Мемориал Ивана Глинки" в честь прославленного чехословацкого хоккеиста. Победителем первого турнира в японских Саппоро и Йокогаме в 1991 году стала сборная СССР.

Всего за время участия сборные СССР и России трижды выигрывали золотые медали (в последний раз в 1995 году), четыре раза - серебряные и девять раз - бронзовые. 22 раза золотые медали завоевывала сборная Канады. По разу победителями турнира становились команды Швеции, США и Чехии. Действующими обладателями трофея являются канадцы, сборная России в прошлом году завоевала бронзовые медали.