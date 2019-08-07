"Спартак" стартует в квалификации Лиги Европы матчем против швейцарского "Туна"

Российский клуб уже провел четыре официальных матча в текущем сезоне. "Спартак" одержал победу над "Сочи" (1:0), сыграл вничью с "Ростовом" (2:2) и "Динамо" (0:0), а также проиграл "Тамбову" (0:2), расположившись по итогам этих встреч на 11-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). "Тун" занимает восьмую строчку, набрав два очка в трех турах чемпионата Швейцарии. В активе команды ничейные результаты в матчах с "Ксамаксом" и "Лугано", а также поражение от "Базеля".

Клубы ранее ни разу не встречались между собой в официальных турнирах. Однако "Спартак" в своей истории 13 раз играл против швейцарских команд. Соперниками москвичей были "Базель" (две победы, одна ничья, три поражения), "Люцерн" (одна победа, одна ничья), "Сьон" (две победы), "Цюрих" (одна победа) и "Санкт-Галлен" (одна ничья, одно поражение).

Лучшим результатом "Спартака" в XXI веке является выход в четвертьфинал Лиги Европы в сезоне-2010/11, когда команда по сумме двух встреч уступила португальскому "Порту" (1:5, 2:5). В постсоветской истории красно-белые доходили до полуфинала Кубка обладателей кубков (1992/93) и Кубка УЕФА (1997/98). "Тун" пятый раз попал в розыгрыш еврокубков. Лучшим результатом швейцарской команды является участие в групповом турнире Лиги чемпионов сезона-2005/06, в последний раз предстоящий соперник "Спартака" проходил квалификацию в сезоне-2013/14, попав в группу Лиги Европы.

Перед началом еврокубкового сезона обе команды значительно обновили составы. "Спартак" расстался с восемью игроками, среди которых чемпионы России 2017 года - защитники Дмитрий Комбаров и Сальваторе Боккетти, полузащитники Денис Глушаков и Фернандо, а также нападающие Зе Луиш и Луис Адриано. Им на смену были приобретены полузащитники Резиуан Мирзов и Гус Тил, а также нападающие Эсекьель Понсе и Йордан Ларссон. Присоединился к красно-белым на правах аренды и немецкий форвард Андре Шюррле, ставший в составе сборной Германии чемпионом мира в 2014 году.

"Тун" же покинули девять футболистов. Главной потерей швейцарской команды стоит признать переход нападающего Деяна Соргича, который в прошлом сезоне забил 15 мячей в 33 матчах, во французский "Осер". На смену ушедшим пришли 10 новых игроков. Среди них можно выделить швейцарского атакующего полузащитника Мигеля Кастромана, ранее выступавшего за "Янг Бойз", и форварда Риджа Манси, купленного у "Грассхоппера".

Все население Туна поместилось бы на "Открытие-Арене"

Еще за два дня до игры стало известно, что на домашней арене "Туна", вместимость которой составляет 10 тыс. человек, не стоит ждать аншлага. Как сообщили ТАСС в пресс-службе швейцарского клуба, на игру против "Спартака" продано около 5 тыс. билетов. Для поклонников российской команды было выделено 564 билета.

Все население города Тун, которое составляет около 44 тыс. человек, могло бы полностью поместиться на домашнем стадионе "Спартака". "Открытие-Арена" на матчах чемпионата России вмещает 44 307 зрителей. За день до встречи в городе не было афиш предстоящего матча, а на пресс-конференцию главного тренера "Туна" Марка Шнайдера пришли только представители российских СМИ. Специалист отметил, что встречи квалификации еврокубков непопулярны в Швейцарии.

Когда Шнайдеру напомнили о том, что бюджет "Спартака" в 10 раз больше, чем у его команды, тренер отреагировал спокойно. "Деньги не забивают мячи, - отметил он. - В двухматчевом противостоянии можно пройти и "Спартак", а иначе нет смысла браться за дело. Игра со "Спартаком" является для нас матчем года, ведь мы хотим выйти в групповой этап Лиги Европы".

Главный тренер "Туна" также подчеркнул, что "Спартак" показывает динамичный футбол. "Знаю, что в России сейчас критикуют нашего соперника и его главного тренера [Олега Кононова]. Однако эта команда сильнее нас в индивидуальном плане и играет динамично", - добавил Шнайдер.

Сам Кононов на ремарку о разнице бюджетов ответил более осторожно. "У меня и игроков мнение такое - будут играть две равные команды с одной целью [попасть в групповой турнир Лиги Европы]", - сказал наставник "Спартака". Также он отметил, что "Тун" проводит матчи на высоких скоростях, очень быстро переходя из обороны в атаку.

Ответная встреча между "Спартаком" и "Туном" состоится в Москве на "Открытие-Арене" 15 августа. Начало матча - 19:45 мск.