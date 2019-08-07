Россиянка Александрова вышла в третий круг теннисного турнира в Торонто

ТАСС, 8 августа. Россиянка Екатерина Александрова победила китаянку Чжан Шуай в матче второго круга теннисного турнира в Торонто. Призовой фонд соревнований составляет $2,83 млн.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу 24-летней россиянки, занимающей 48-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Игра продолжалась 1 час 4 минуты.

В третьем круге Александрова встретится с победительницей встречи между восьмой сеяной турнира американкой Сереной Уильямс и бельгийкой Элизе Мертенс, поединок завершится позднее в четверг.

Александрова является победительницей одного турнира WTA в парном разряде, ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Франции (2019).

Турнир завершится 11 августа.