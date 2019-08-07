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Теннисистка Касаткина завершила выступление на турнире в Торонто

Россиянка в матче второго круга проиграла представительнице Канады Бьянке Андрееску со счетом 7:5, 2:6, 5:7
Дарья Касаткина Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Дарья Касаткина
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 8 августа. Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла канадке Бьянке Андрееску во втором круге турнира в Торонто (Канада). Призовой фонд соревнований составляет $2,83 млн.

Касаткина проиграла со счетом 7:5, 2:6, 5:7. Россиянка вела в третьем сете со счетом 5:3, однако уступила сопернице в четырех геймах подряд. Встреча продолжалась 2 часа 40 минут. Спортсменки провели первую игру между собой на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).

Соперницей Андрееску в третьем круге станет голландская теннисистка Кики Бертенс. Встреча состоится 8 августа.

Турнир в Торонто завершится 11 августа.

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