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ATP

Теннисист Медведев вышел в третий круг турнира в Монреале

Россиянин победил британца Кайла Эдмунда со счетом 6:3, 6:0
Даниил Медведев EPA/PETE MAROVICH
Описание
Даниил Медведев
© EPA/PETE MAROVICH

ТАСС, 8 августа. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл британца Кайла Эдмунда в матче второго круга турнира в Монреале (Канада). Призовой фонд соревнований составляет около $6,3 млн.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:0 в пользу 23-летнего россиянина. Встреча длилась ровно один час. Соперники третий раз встречались между собой на турнире под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Два предыдущих матча выиграл британский теннисист.

В третьем круге Медведев, посеянный на турнире под восьмым номером, встретится с чилийцем Кристьяном Гарином. Матч пройдет 8 августа, время начала игры будет определено позднее.

Турнир в Монреале завершится 11 августа.

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