СМИ: "Реал" вступил в активную фазу переговоров с ПСЖ по трансферу футболиста Неймара

ТАСС, 8 августа. Испанский футбольный клуб "Реал" начал вести активные переговоры с французским ПСЖ по поводу трансфера бразильского нападающего Неймара. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Twitter журналиста телеканала LaSexta Хосе Альвареса Айя .

По информации источника, клуб вступил в переговоры в среду вечером. У "Реала" и ПСЖ не должно возникнуть трудностей, поэтому 27-летний нападающий с большой долей вероятности станет футболистом мадридской команды.

Бразилец перешел в ПСЖ из испанской "Барселоны" летом 2017 года за рекордные €222 млн. Контракт нападающего с французской командой истекает летом 2022 года. В составе парижан бразилец провел 58 встреч во всех турнирах, отметившись 51 голом и 29 результативными передачами. Он дважды становился чемпионом Франции (2018, 2019), завоевал Кубок Франции (2018), Кубок лиги (2018) и Суперкубок Франции (2018).

Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год, провел 186 встреч, забив в них 105 мячей и сделав 76 голевых передач. Он дважды стал чемпионом Испании (2015, 2016), трижды выиграл Кубок Испании (2015, 2016, 2017), по одному разу - Лигу чемпионов (2015), Суперкубок УЕФА (2015) и Суперкубок Испании (2013), а также клубный чемпионат мира (2015).

За национальную команду футболист провел 97 матчей и забил 60 мячей. Он является третьим бомбардиром в истории сборной, лидирует Пеле (77 мячей), на втором месте идет Роналдо (62 гола). Неймар стал победителем (2016) и серебряным призером Олимпийских игр (2012), а также выигрывал Кубок конфедераций (2013).